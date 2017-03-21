Рязанцу грозит срок за повторное вождение пьяным

20 марта примерно в 20 часов 30 минут в Рязани на улице Советской Армии внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль ВАЗ-2112. Инспекторы ГИБДД подали водителю знак об остановке транспортного средства, однако автомобиль продолжил движение. Сотрудники полиции неоднократно повторяли требование остановиться, но водитель двигался далее, создавая опасные ситуации на проезжей части: двигался на красный сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения… Через некоторое время на улице Горького экипажам ДПС удалось задержать правонарушителя.
При выяснении обстоятельств поведения данного водителя, у сотрудников ГИБДД возникли подозрения, что он находится в состоянии опьянения. Мужчина, был доставлен на стационарный пост ДПС ГИБДД, где при освидетельствовании алкотестер показал 0,888 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Полицейские установили, что это уже не первый случай, когда данный водитель садится за руль в нетрезвом состоянии, ранее он был лишен права управления транспортным средством, а в прошедшем году был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 264 УК РФ.
Теперь нарушитель будет привлекаться к уголовной ответственности (ст. 264.1 УК РФ). Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортным средствами в течение трех лет.