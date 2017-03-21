Робби Уильямс захотел представить Россию на «Евровидении». Об этом он заявил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
«Я обожаю „Евровидение“. Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на „Евровидении“ — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе», — сказал певец.
Уильямс признался, что в 2016 году смотрел выступление Сергея Лазарева и вдохновился номером — идею он захотел позаимствовать для своего шоу.
Напомним, «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Россию на конкурсе