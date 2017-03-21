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8:19, 21 марта 2017 107
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Робби Уильямс захотел представить Россию на «Евровидении»

Робби Уильямс захотел представить Россию на «Евровидении»

Робби Уильямс захотел представить Россию на «Евровидении». Об этом он заявил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я обожаю „Евровидение“. Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на „Евровидении“ — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе», — сказал певец.

Уильямс признался, что в 2016 году смотрел выступление Сергея Лазарева и вдохновился номером — идею он захотел позаимствовать для своего шоу.

Напомним, «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова, которой в Киеве заявили, что певицу могут не пустить в страну из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.


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