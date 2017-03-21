Путин потребовал избавить поликлиники от очередей и хамства

Владимир Путин призвал уделить внимание борьбе с хамством в больницах и поликлиниках. Об этом президент заявил на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает «
«У нас еще много нерешенных проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно, в небольших городах и населенных пунктах, сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. В регистратурах часто встречается и хамство», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что обеспечить поликлиники не только интернетом, но и добиться того, чтобы пациенты попадали на прием «без нервов и очередей». Президент добавил, что пожилые люди не всегда разбираются в новых информационных технологиях.
Также Путин подчеркнул, что врачей нужно избавить от ненужной бумажной работы.