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14:37, 21 марта 2017 942
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Путин потребовал избавить поликлиники от очередей и хамства 1

Путин потребовал избавить поликлиники от очередей и хамства

Владимир Путин призвал уделить внимание борьбе с хамством в больницах и поликлиниках. Об этом президент заявил на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает «Интерфакс».

«У нас еще много нерешенных проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно, в небольших городах и населенных пунктах, сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. В регистратурах часто встречается и хамство», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что обеспечить поликлиники не только интернетом, но и добиться того, чтобы пациенты попадали на прием «без нервов и очередей». Президент добавил, что пожилые люди не всегда разбираются в новых информационных технологиях.

Также Путин подчеркнул, что врачей нужно избавить от ненужной бумажной работы.


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