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13:32, 21 марта 2017 1 124
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Под Рязанью вырастят 158 тысяч цветов для городских клумб. Фоторепортаж

Под Рязанью вырастят 158 тысяч цветов для городских клумб. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Под Рязанью вырастят 158 тысяч цветов для городских клумб. Во вторник, 21 марта, рязанские журналисты посетили деревню Высокое Рыбновского района. Всего в 12 теплицах трудится 12 человек.

Как рассказывает работница тепличного хозяйства Гюльнара Бабичева, сбор семян начался еще осенью. В декабре-январе их посеяли в ящики рассады, а затем их распикировали в кассеты. Весной цветущая продукция отправится в город, где ее высадят в клумбах. Всего в теплицах находится 27 видов цветов.

Главный технолог дирекции благоустройства города Трошина Ирина отметила, что в 2017 году на клумбах города высадят 370 тысяч цветов. 158 тысяч из них уже посадили в теплицах, остальные закупят отдельно.

В городе вновь посадят многолетние роз и астры, впервые закупят канны, вьющуюся жимолость и хосту. В основном в Рязани высадят уже традиционные для растения, которые «хорошо показали себя» в городе.

Также она представила дизайн нескольких городских клумб. На Первомайском проспекте изменений по сравнению с прошлым годом не предполагается, на площади Свободы представят новые цветы, а на улице Вокзальной изменится стиль клумбы.

«Первые посадки в городе начнутся после 9 мая, но если погода будет устойчивая, то раньше. Мы готовы. Все зависит от погоды», — отметила Трошина.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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