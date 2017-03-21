Под Рязанью вырастят 158 тысяч цветов для городских клумб. Фоторепортаж

Под Рязанью вырастят 158 тысяч цветов для городских клумб. Во вторник, 21 марта, рязанские журналисты посетили деревню Высокое Рыбновского района. Всего в 12 теплицах трудится 12 человек.
Как рассказывает работница тепличного хозяйства Гюльнара Бабичева, сбор семян начался еще осенью. В декабре-январе их посеяли в ящики рассады, а затем их распикировали в кассеты. Весной цветущая продукция отправится в город, где ее высадят в клумбах. Всего в теплицах находится 27 видов цветов.
Главный технолог дирекции благоустройства города Трошина Ирина отметила, что в 2017 году на клумбах города высадят 370 тысяч цветов. 158 тысяч из них уже посадили в теплицах, остальные закупят отдельно.
В городе вновь посадят многолетние роз и астры, впервые закупят канны, вьющуюся жимолость и хосту. В основном в Рязани высадят уже традиционные для растения, которые «хорошо показали себя» в городе.
Также она представила дизайн нескольких городских клумб. На Первомайском проспекте изменений по сравнению с прошлым годом не предполагается, на площади Свободы представят новые цветы, а на улице Вокзальной изменится стиль клумбы.
«Первые посадки в городе начнутся после 9 мая, но если погода будет устойчивая, то раньше. Мы готовы. Все зависит от погоды», — отметила Трошина.