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12:27, 21 марта 2017 292
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На улице Зубковой у подростка отобрали ноутбук

На улице Зубковой у подростка отобрали ноутбук

Фото: Pixabay.com

На улице Зубковой у подростка отобрали ноутбук. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

15-летний молодой человек вечером случайно встретил мужчину, с которым недавно познакомился в соседнем дворе. Мужчина потребовал у него сумку с ноутбуком, забрал ее и скрылся.

Школьник назвал полицейским имя и приметы злоумышленника. Оперативники выяснили, что рязанец с такими приметами привлекался к уголовной ответственности за экономическое преступление небольшой тяжести.

27-летнего мужчину разыскали и задержали через несколько часов. Он успел продать ноутбук, однако полицейские его изъяли.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.


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