На улице Зубковой у подростка отобрали ноутбук. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
15-летний молодой человек вечером случайно встретил мужчину, с которым недавно познакомился в соседнем дворе. Мужчина потребовал у него сумку с ноутбуком, забрал ее и скрылся.
Школьник назвал полицейским имя и приметы злоумышленника. Оперативники выяснили, что рязанец с такими приметами привлекался к уголовной ответственности за экономическое преступление небольшой тяжести.
27-летнего мужчину разыскали и задержали через несколько часов. Он успел продать ноутбук, однако полицейские его изъяли.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.