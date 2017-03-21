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10:07, 21 марта 2017 242

На фестивале «Наша весна» в Москве студенты РГАТУ послушали песни «Любэ» и Дениса Майданова. Фото

На фестивале «Наша весна» в Москве студенты РГАТУ послушали песни «Любэ» и Дениса Майданова. Фото

В субботу, 18 марта, студенты рязанского государтсвенного агроуниверситета поучаствовали в фестивале «Наша весна», посвященном годовщине присоединения Крыма к России. Мероприятие прошло на Воробьевых горах в Москве.

На университетской площади под стенами главного здания МГУ собралось множество людей, чтобы посмотреть праздничный концерт, в котором принимали участие звезды отечественной эстрады: Денис Майданов, «Любэ», «Градусы», Kristina Si и другие. Также, перед собравшимися выступили лидеры фракций — «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.

«Такие мероприятия очень вдохновляют, создают настоящий патриотический настрой, дают возможность почувствовать себя частью большой страны. Участие в них под флагами родного университета — это очередная возможность для нас сказать, что мы активны и имеем свою позицию» — отметила студентка первого курса рязанского агротехнологического университета Татьяна Федулина.


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