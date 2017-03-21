Николай Любимов не увидел в выходные ремонтирующих дороги рабочих. Об этом сообщила
По словам врио губернатора, в минувшие выходные он проехал по улицам Горького, Садовой, проезду Речников и Восточной окружной дороге. «По выходным должны работать четыре бригады только „Рязаньавтодора“, не считая других. Однако на этих улицах я никого не увидел. Это недопустимо. Упускаем время, хорошую погоду», — подчеркнул Любимов.
Он заявил, что нужно рационально использовать каждый день с хорошей погодой, чтобы как можно быстрее отремонтировать дороги. «В Рязань, другие города и населенные пункты региона едет много гостей, туристов, и за дороги региону не должно быть стыдно», — отметил врио губернатора.