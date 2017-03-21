Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:45, 21 марта 2017 281
 0    0

Любимов не увидел в выходные ремонтирующих дороги рабочих 1

Любимов не увидел в выходные ремонтирующих дороги рабочих

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Николай Любимов не увидел в выходные ремонтирующих дороги рабочих. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам врио губернатора, в минувшие выходные он проехал по улицам Горького, Садовой, проезду Речников и Восточной окружной дороге. «По выходным должны работать четыре бригады только „Рязаньавтодора“, не считая других. Однако на этих улицах я никого не увидел. Это недопустимо. Упускаем время, хорошую погоду», — подчеркнул Любимов.

Он заявил, что нужно рационально использовать каждый день с хорошей погодой, чтобы как можно быстрее отремонтировать дороги. «В Рязань, другие города и населенные пункты региона едет много гостей, туристов, и за дороги региону не должно быть стыдно», — отметил врио губернатора.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:45, 21 марта 2017
Любимов не увидел в выходные ремонтирующих дороги рабочих 1
10:56, 21 марта 2017
В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон
10:32, 21 марта 2017
Рязань спустя полгода утвердила расширение дорог в Канищеве
9:37, 21 марта 2017
Неизвестный дизайнер представил концепцию современной «копейки». Видео
9:29, 21 марта 2017
Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq в России
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани 2

Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 56 157
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 3
14:59, 7 марта 2017 41 476
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 5
17:05, 19 марта 2017 34 597
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 32 710
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 28 700
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
Все новости
Форум