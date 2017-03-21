Контролировать благоустройство рязанских дворов будет комиссия во главе с Любимовым

В Рязанской области появится межведомственная комиссия по формированию современной городской среды. Постановление регионального правительства о ее создании официально опубликовано во вторник, 21 марта.
Комиссия будет следить за выполнением профильных программ, в том их числе конкретных мероприятий, касающихся дворов, зеленых зон и других общественных территорий. Также она будет координировать работу в этом направлении и изучать отчеты муниципалитетов. Заседания будут проходить не реже раза в квартал.
Новый орган возглавил врио губернатора Николай Любимов. С ним будут работать члены правительства, рязанский мэр Олег Булеков, председатель совета муниципалитетов Василий Фомин, главный федеральный инспектор по области Владимир Сарафанов, представители облдумы, контрольно-счетной палаты, а также общественники: Сергей Караев (ОНФ), Валерий Козлов (Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий), Михаил Невдах (региональная общественная палата).