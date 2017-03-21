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14:21, 21 марта 2017 133
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Британские банки заподозрили в «отмывании» 740 млн долларов из России — СМИ

Британские банки заподозрили в «отмывании» 740 млн долларов из России — СМИ

Британские банки заподозрили в «отмывании» 740 миллионов долларов из России. В крупномасштабной схеме были задействованы 17 крупных организаций, сообщает The Guardian.

По данным издания, процесс контролировало российское правительство и КГБ. В преступной схеме участвовали HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. В распоряжение газеты попали документы, в которых указывалось, что с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. При этом The Gardian отмечает, что реальная цифра может достигнуть 80 миллиардов долларов.

Преступную схему назвали «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), в ней участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.

Записи о преступлениях получили от анонимных источников проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской «Новой газеты», отмечает издание.

Следователи раскрыли преступную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии. К схеме оказались причастны сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах, большая часть которых зарегистрирована в Лондоне.


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