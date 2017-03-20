Закон о «натуральных» выплатах ОСАГО приведет у подорожанию полисов. Об этом сообщил президент Рязанской Ассоциации Страховщиков, гендиректор СК «Страж» Сергей Гущин на пресс-конференции в понедельник, 20 марта.

В пятницу, 17 марта, Госдума в третьем чтении приняли закон о «натуральных» выплатах ОСАГО. Предполагается, что закон должен вступить в силу в конце апреля.

Теперь страховые компании будут выдавать потерпевшим направление на ремонт и контролировать его качество. Потребители получат отремонтированную машину без доплат.

На страховые компании накладываются жесткие ограничения. Предусмотрены штрафные санкции в размере 0,5 процентов за каждый день просрочки ремонта, если компания не укладывается в 30 дней. Также страховщики обязаны использовать только новые запчасти.

Новый закон предусматривает также повышенные гарантийные сроки: полгода на ремонт и 12 месяцев на лакокрасочные работы. Ремонт должен проводиться в автосервисах, которые расположены в пределах 50 километров от места ДТП или жительства потерпевшего.

При этом право выбрать — отправить на ремонт или осуществить выплату деньгами — остается за компанией.

Сергей Гущин рассказал, что позиция страховщиков на новый закон неоднозначная. «Ремонт придется оплачивать без учета износа автомобиля, что приведет к увеличению размера выплат на 20-25%", — отметил он. — «Этот законопроект защищает и потерпевших и виновников аварии, которые пользуются полисом ОСАГО».

По словам Гущина, многие рязанцы уже активно пользовались этой услугой. «Добросовестный клиент всегда заинтересован, чтобы его автомобиль был отремонтирован без решения вопроса с автосервисами», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что страховщики столкнутся с проблемой отсутствия оригинальных запчастей на некоторые автомобили. «Также появилась норма, что если машина находится на гарантии, мы обязаны отправить ее к официальному представителю. Даже в Рязани не все официальные дилеры имеют свои представительства», — сообщил Гущин.

Он отметил, что в целом страховщики поддерживают проект, потому что это снизит объемы выплат мошенникам и недобросовестным автоюристам.

«Норма «натуральных» выплат вводится в момент самой высокой убыточности. В Рязанской области в последние три месяца 2016 года отношение выплат к взносам составило 74%, в стране цифра еще больше», — заявил гендиректор.

Он пояснил, что в 2016 году Центробанк заставил все страховые компании продавать полисы ОСАГО в 16 проблемных регионах, где убыточность составляет 150-200 процентов.

«С учетом убыточности ЦБ будет вынужден пересматривать систему тарифов, либо пересматривать базовый тариф или повышать территориальный коэффициент в проблемных регионах. Нести убытки никто не заинтересован», — отметил Гущин.

Он также пояснил, что изменения вступят в силу только в течении года, потому что по действующим договорам все еще выплачиваются деньги, а новый закон будет работать только в отношении вновь заключенных договоров.