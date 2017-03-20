За три дня в Рязани провели ямочный ремонт на более 20 участках дорог

С 16 по 20 марта в Рязани провели ямочный ремонт на 23 участках дорог. Об этом сообщает
Всего площадь ремонта составила около 1072 квадратных метров. В работах было задействовано до 14 бригад.
В частности, заделали выбоины на улицах Песоченской, Дачной, Большой, Княжье Поле, Строителей, Быстрецкой, Московскому шоссе, Горького, Черновицкой, на Северном и Южном переулках, Юбилейной, Маяковского, Затинной, Попова, Кудрявцева, Павлова, проезде Машиностроителей, Соборной площади, Есенина (дублер), Сысоевской, на участках автодорог в поселке Карцево, от Черновицкой до ТЭЦ.
На некоторых участках невозможно в данный момент выполнить ремонт из-за погодных условий. Там выбоины засыпали щебнем. В частности, это сделано на улицах Княжье Поле, площади Свободы и участке автодороги от улиц Промышленной до улицы Прижелезнодорожной. Общая площадь составила более 163 квадратных метров.