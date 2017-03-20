В Шацком районе неизвестный избил женщину

В селе Парсаты Шацкго района неизвестный напал на женщину. Об этом пишет
Местная жительница поздно вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и стал бить ногами. Из-за темноты и болевого шока она не смогла узнать его. Нападавший бил женщину, пока та не перестала шевелиться и стонать, а затем скрылся.
Односельчане нашли пострадавшую с синяками, кровоподтеками сломанными ребрами. Женщина осталась жива. По словам медиков, нанесенные ей телесные повреждения относятся к средней степени тяжести.
По факту нападения полиция возбудила уголовное дело. Преступника ищут.