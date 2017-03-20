Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:06, 20 марта 2017 375
 0    0

В Шацком районе неизвестный избил женщину

В Шацком районе неизвестный избил женщину

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В селе Парсаты Шацкго района неизвестный напал на женщину. Об этом пишет ИД «Пресса».

Местная жительница поздно вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и стал бить ногами. Из-за темноты и болевого шока она не смогла узнать его. Нападавший бил женщину, пока та не перестала шевелиться и стонать, а затем скрылся.

Односельчане нашли пострадавшую с синяками, кровоподтеками сломанными ребрами. Женщина осталась жива. По словам медиков, нанесенные ей телесные повреждения относятся к средней степени тяжести.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело. Преступника ищут.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:06, 20 марта 2017
В Шацком районе неизвестный избил женщину
14:52, 20 марта 2017
С начала года рязанские пожарные 17 раз тушили горевшую сухую траву
13:40, 20 марта 2017
В аварии на Московском шоссе пострадала девушка
12:18, 20 марта 2017
В Ряжском районе у пенсионерки украли 130 тысяч рублей
11:42, 20 марта 2017
Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на пенсионерку в 2015 году
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Унылое однообразие. Когда Рязань избавится от «хрущевок»

Унылое однообразие. Когда Рязань избавится от «хрущевок» 3

В 60-х «хрущевки» стали для множества семей долгожданной возможностью начать новую жизнь в собственной квартире.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 55 542
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 3
14:59, 7 марта 2017 40 832
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 5
12:02, 12 марта 2017 32 343
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:05, 19 марта 2017 29 113
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 23 627
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
Все новости
Форум