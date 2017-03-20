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15:20, 20 марта 2017 448
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В Ряжском зоопарке проснулись медведи. Фото

В Ряжском зоопарке проснулись медведи. Фото

В Ряжском зоопарке проснулись медведи. Об этом пишет ИД «Пресса».

Как отметил сотрудник зоопарка, животные не впадали полностью в спячку, так как находятся в неволе.

«А вот с приходом весны, в марте, они оживились, стали активней, выходят для кормления», — сказал работник Сергей Янов.

Бурые медведи Яша и Маша прибыли в Ряжский зоопарк из Москвы и Северного Кавказа. Для них планируют построить более просторный вольер, чтобы мишки задумались о потомстве.

По словам сотрудников, зима для животных прошла нормально. Некоторые из них находились в некотором подобии спячки и теперь начали выходить из нее.

Одними из таких являются еноты-полоскуны. Четыре года назад их привезли из Твери. Зовут их Адам и Ева.

Также проснулись дикобразы, львы и лисы.


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