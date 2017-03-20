В Ряжском зоопарке проснулись медведи. Фото

В Ряжском зоопарке проснулись медведи. Об этом пишет
Как отметил сотрудник зоопарка, животные не впадали полностью в спячку, так как находятся в неволе.
«А вот с приходом весны, в марте, они оживились, стали активней, выходят для кормления», — сказал работник Сергей Янов.
Бурые медведи Яша и Маша прибыли в Ряжский зоопарк из Москвы и Северного Кавказа. Для них планируют построить более просторный вольер, чтобы мишки задумались о потомстве.
По словам сотрудников, зима для животных прошла нормально. Некоторые из них находились в некотором подобии спячки и теперь начали выходить из нее.
Одними из таких являются еноты-полоскуны. Четыре года назад их привезли из Твери. Зовут их Адам и Ева.
Также проснулись дикобразы, львы и лисы.