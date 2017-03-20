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21:31, 20 марта 2017 91
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В рязанском кафе с песнями Фрэнка Синатры выступит экс-вокалист группы «Мозаика»

В рязанском кафе с песнями Фрэнка Синатры выступит экс-вокалист группы «Мозаика»

В рязанском кафе «Фонтан» 22 марта с песнями Фрэнка Синатры выступит экс-вокалист группы «Мозаика» Юрий Малистов.

Барабанщик и трубач, которые выйдут на сцену вместе с Юрием, играют в Рязанском губернаторском симфоническом оркестре. Выступление пройдет в режиме джем-сейшна.

Юрий Малистов родился в Рязани. Десять лет пел в основанной Вячеславом Малежиком рок-группе «Мозаика». Исполнял арию Иуды в опере «Иисус Христос — суперзвезда», также репертуар DeepPurple и песни, написанные коллективом «Мозаики». Сейчас Юрий пишет свои песни, а также переводит на русский язык репертуар Фрэнка Синатры, The Beatles, Элвиса Пресли и других величайших артистов.

Начало в 20 часов.


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