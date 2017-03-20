В Рязани задержали находящегося в федеральном розыске иностранца

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отделения уголовного розыска отдела МВД России по Московскому району города Рязани установили местонахождение и задержали гражданина Республики Азербайджан. 31-летний мужчина разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Вечером 29 августа 2016 года в Московском районе Рязани сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили двух нетрезвых мужчин. В ходе доставления в отдел для составления протокола, внезапно один из мужчин повел себя агрессивно. Злоумышленник нанес полицейскому два удара в лицо и бросился бежать, однако тут же был задержан.

Как выяснилось, нападавший без регистрации проживал на территории региона, не работал. В отношении гражданина Московский МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудил соответствующее уголовное дело. Но подозреваемый, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия, после чего был объявлен в розыск.

Поимка злоумышленника стала делом чести для рязанских полицейских. Оперативники буквально шли за ним по пятам, однако установить его местонахождение оказалось непросто. Пользуясь родственными связями и обширными знакомствами, мужчина часто менял адреса проживания в Рязани и выезжал в другие города.

В результате кропотливой оперативной работы оперативники уголовного розыска достоверно выяснили, что разыскиваемый недавно поселился в Рязани в съемной квартире на улице Интернациональной. Дверь жилища, расположенного на первом этаже дома, полицейским открыли родственники разыскиваемого и сообщили, что он здесь не проживает. Однако в ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили беглеца прячущимся в подвальном помещении и задержали его.

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.