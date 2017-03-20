Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 20 марта 2017 268
 0    0

В понедельник на улице Качевской отключат холодную воду

В понедельник на улице Качевской отключат холодную воду

В понедельник, 20 марта, на улице Качевской отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Качевская дом №34 корпус 5, дом №36 корпус 1.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:59, 20 марта 2017
В понедельник на улице Качевской отключат холодную воду
19:06, 19 марта 2017
В Китае представили миниатюрный электромобиль. Фото
15:51, 19 марта 2017
Cadillac Escalade назвали худшим автомобилем 2017 года
12:52, 18 марта 2017
В России начали выпускать обновленную «Шкоду Октавиа»
9:46, 18 марта 2017
Китай выделит 15 млрд долларов на строительство дорог для связи с Россией
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 55 388
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:59, 7 марта 2017 40 665
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 32 263
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:05, 19 марта 2017 26 317
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 22 143
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
Все новости
Форум