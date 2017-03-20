В понедельник на улице Качевской отключат холодную воду

В понедельник, 20 марта, на улице Качевской отключат холодную воду. Об этом сообщили в
Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Качевская дом №34 корпус 5, дом №36 корпус 1.
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В понедельник, 20 марта, на улице Качевской отключат холодную воду. Об этом сообщили в
Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
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Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.