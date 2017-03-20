Рязанский магазин «Элекс» предложил покупателям рассрочку на два года без переплат

В период с 20 марта по 19 апреля в магазинах «Элекс» будет действовать акция «Рассрочка 0-024 + вернем первый платеж на карту».
В «Элекс» рассказали, что теперь покупатель сможет приобрести технику с рассрочкой платежа на два года, а в качестве подарка получит бонусные баллы на карту лояльности Элекс «Друзья».
Бонус равен сумме первого взноса по рассрочке. Эти деньги можно потратить на аксессуары к основной покупке или на что-то другое.
«Акция дает возможность наконец-то приобрести более дорогую технику таких брендов, как Sony, Bosch, Samsung, без удара по бюджету. Большой телевизор Philips диагональю 120 сантиметров обойдется всего 1021 рубль в месяц, а стиральная машина Bosch — 956 рублей», — отметили в организации.
Платежи по рассрочке принимают в любом магазине «Элекс», внести деньги можно не только за приобретенный товар, но и за кредиты или ипотеку других банков.
Подробней об акции можно узнать на