Рязанский хлеб признали лучшим в России

Три вида хлеба рязанских производителей выиграли в конкурсе «Лучший хлеб России — 2017». Об этом сообщает
Конкурс состоялся в рамках 23-й международной выставки «Современное хлебопечение-2017» в городе Москве. На нем было представлено 113 образцов хлеба и хлебобулочных изделий от 29 предприятий России. Рязанскую область представляли хлебозаводы №1 и №3. В ходе первого этапа конкурса образцы продукции проверили на соответствие нормативным показателям, в рамках второго этапа прошла «народная дегустация».
На хлебозаводах №1 и №3 постоянно проводится обновление и расширение ассортимента выпускаемой продукции. За последние три года на предприятиях более чем на 20% увеличен выпуск хлеба и хлебобулочной продукции лечебно-профилактического назначения. Высокое качество изделий неоднократно было отмечено дипломами и медалями международных и всероссийских смотров и конкурсов.