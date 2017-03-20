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14:01, 20 марта 2017 128
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Рязанский хлеб признали лучшим в России

Рязанский хлеб признали лучшим в России

Три вида хлеба рязанских производителей выиграли в конкурсе «Лучший хлеб России — 2017». Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Конкурс состоялся в рамках 23-й международной выставки «Современное хлебопечение-2017» в городе Москве. На нем было представлено 113 образцов хлеба и хлебобулочных изделий от 29 предприятий России. Рязанскую область представляли хлебозаводы №1 и №3. В ходе первого этапа конкурса образцы продукции проверили на соответствие нормативным показателям, в рамках второго этапа прошла «народная дегустация».

На хлебозаводах №1 и №3 постоянно проводится обновление и расширение ассортимента выпускаемой продукции. За последние три года на предприятиях более чем на 20% увеличен выпуск хлеба и хлебобулочной продукции лечебно-профилактического назначения. Высокое качество изделий неоднократно было отмечено дипломами и медалями международных и всероссийских смотров и конкурсов.


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