Рязанские школьники победили во всероссийском фестивале роботехники

Рязанские школьники завоевали первые места в двух номинациях на IX всероссийском фестивале «РобоФест 2017». Мероприятие проходило с 15 по 17 марта в Москве и собрало более пяти тысяч участников.
В соревнованиях «Автонет 14+" команда «Сириус дельта» в составе — Николай Демидов, Михаил Кашков, Константин Ларькин, Илья Кузнецов, Константин Башев. Рязанцы показали лучший результат в номинации «Инженерная книга».
Среди самых юных участников в соревнованиях Junior First Lego League (IrFLL) в возрасте от 6 до 9 лет, команда рязанской робошколы «Имперские штурмовики» стала первой в номинации «Лучшее исследование». В составе команды — Данила Колдов, Павел Иванов, Матвей Храмов, Ярослав Стоценко, Владимир Нечипоренко. Рязанские школьники изготовили и представили на фестивале модель программируемого электронно-механического пчелиного улья, собранного на базе конструктора лего. В этой возрастной категории участвовало более 300 представителей.
«Участие в соревнованиях приняли самые интересные и сильные команды прошедшие отбор на областных состязаниях. «РобоФест» позволяет оценить уровень своей подготовки, пообщаться со сверстниками и коллегами из других регионов, увидеть интересные творческие решения, новинки и оригинальные конструкторские решения. Это замечательный, незабываемый праздник для всех кто на нем побывал. Впереди у ребят летние профильные смены и подготовка к новым стартам», -отметил руководитель рязанской робошколы Антон Маликов.
«Робофест» является самым массовым фестивалем в Европе, собирающим фанатов научно-технического творчества от 6 до 30 лет.