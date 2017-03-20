Рязанская рецидивистка обокрала пенсионерку в Касимове. Об этом сообщили в
В полицию обратилась 57-летняя жительница деревни Инкино Касимовского района, она обнаружила, что из кармана ее куртки пропали пять тысяч рублей.
Полицейские опросили соседей и выяснили, что утром по деревни проходила незнакомая женщина. Она пыталась зайти в дома к местным жителям.
В разговоре с полицейскими пострадавшая вспомнила, что накануне пропажи денег она не запирала входную дверь.
Стражи порядка по горячим следам нашли злоумышленницу. Ей оказалась 44-летняя жительница соседней деревни. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Похищенное изъяли. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.