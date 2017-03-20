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11:42, 20 марта 2017 226
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Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на пенсионерку в 2015 году

Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на пенсионерку в 2015 году

Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на пенсионерку в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

2 сентября 2015 года в 15:25 около дома №21 на улице Новоселов 19-летняя рязанка, управляя автомобилем Lada Kalina, сбила переходящую проезжую часть 73-летнюю пенсионерку.

В результате ДТП, женщина получила телесные повреждения, с которыми обращалась в больницу.

Всех, кто располагает информацией по факту ДТП просят обращаться по телефону: 8-4912-29-95-88 или п адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 208 кабинет.


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