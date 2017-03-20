Рязанская полиция ищет очевидцев наезда на пенсионерку в 2015 году. Об этом сообщили в
2 сентября 2015 года в 15:25 около дома №21 на улице Новоселов 19-летняя рязанка, управляя автомобилем Lada Kalina, сбила переходящую проезжую часть 73-летнюю пенсионерку.
В результате ДТП, женщина получила телесные повреждения, с которыми обращалась в больницу.
Всех, кто располагает информацией по факту ДТП просят обращаться по телефону: 8-4912-29-95-88 или п адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 208 кабинет.