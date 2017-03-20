Рязанец спровоцировал ДТП во Владимирской области, пострадали девять человек

В Муромском районе водитель из Рязанской области за рулем Volkswagen Caravelle столкнулся в лоб с Mitsubishi Outlander. Об этом сообщила
Инцидент произошел в понедельник, 20 марта, на 93 километре автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород». 49-летний рязанец направлялся в Арзамас.
В результате ДТП пострадали девять человек: шесть мужчин и три женщины. Из них восемь человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести, одному из них назначено амбулаторное лечение.
По предварительной версии, рязанец уснул во время вождения.