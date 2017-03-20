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16:29, 20 марта 2017 381
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Рязанец спровоцировал ДТП во Владимирской области, пострадали девять человек

Рязанец спровоцировал ДТП во Владимирской области, пострадали девять человек

В Муромском районе водитель из Рязанской области за рулем Volkswagen Caravelle столкнулся в лоб с Mitsubishi Outlander. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Инцидент произошел в понедельник, 20 марта, на 93 километре автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород». 49-летний рязанец направлялся в Арзамас.

В результате ДТП пострадали девять человек: шесть мужчин и три женщины. Из них восемь человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести, одному из них назначено амбулаторное лечение.

По предварительной версии, рязанец уснул во время вождения.


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