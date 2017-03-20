Рязанцы отметят Всемирный День поэзии в кафе «Фонтан»

21 марта в кафе «Фонтан» состоится фестиваль «День поэзии». Он пройдет в день одноименного международного праздника, учрежденного ЮНЕСКО в 1999 году. В фестивале примут участие рязанские поэты и музыканты, сочиняющие стихи.
Среди заявленных участников: Арина Бедрина, Ольга Мельник, Дмитрий Пилипенко, Ирина Поликарпова, Мария Тухватулина, Алексей Фошин, Ольга Чикина, Ксения Янкина.
Список поэтов пополняется, кроме того в фестивале смогут поучаствовать и зрители. В конце вечера будет организован «свободный микрофон» для всех желающих.