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17:33, 20 марта 2017 212
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Рязанцы отметят Всемирный День поэзии в кафе «Фонтан»

Рязанцы отметят Всемирный День поэзии в кафе «Фонтан»

21 марта в кафе «Фонтан» состоится фестиваль «День поэзии». Он пройдет в день одноименного международного праздника, учрежденного ЮНЕСКО в 1999 году. В фестивале примут участие рязанские поэты и музыканты, сочиняющие стихи.

Среди заявленных участников: Арина Бедрина, Ольга Мельник, Дмитрий Пилипенко, Ирина Поликарпова, Мария Тухватулина, Алексей Фошин, Ольга Чикина, Ксения Янкина.

Список поэтов пополняется, кроме того в фестивале смогут поучаствовать и зрители. В конце вечера будет организован «свободный микрофон» для всех желающих.


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