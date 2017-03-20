Питерский блогер возненавидел Павла Дурова за разбитый смартфон

Блогер из Санкт-Петербурга Даниил Кашин обвинил основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в том, что тот разбил его смартфон. Молодой человек встретил Дурова в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге и попросил сделать совместное селфи, передает
По словам блогера, в ответ на просьбу бывший гендиректор «ВКонтакте» отобрал у него смартфон и выбросил его с четвертого этажа в вестибюль ТЦ, где разбитое устройство подобрал прохожий.
«Если человек зарабатывает меньше, чем ты, это не значит, что ты можешь брать его телефон и выкидывать», — отметил пострадавший.
«Если телефон нашли люди, которые знают, как им управлять, знают, чей это телефон, то я попал», — заявил блогер.
Друзья Кашина также стали свидетелями инцидента.
Это произошло мгновенно. Я тоже шел с телефоном, думал, что тоже сейчас с ним сфоткаюсь. Он так на меня посмотрел, после того, как выкинул телефон Дани. Я пошевелиться боялся, думал он меня сейчас зарежет", — сказал один из приятелей.
Сам Дуров не прокомментировал ситуацию.
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