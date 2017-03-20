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9:57, 20 марта 2017 601
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Пьяный рязанец на «Приоре» столкнулся с «десяткой» на улице Свободы 1

Пьяный рязанец на «Приоре» столкнулся с «десяткой» на улице Свободы

В субботу, 18 марта, пьяный рязанец за рулем Lada Priora столкнулся с «десяткой» на улице Свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД позже остановили автомобиль, за рулем оказалась 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения. Однако полицейские выяснили, что в момент ДТП машину вел 25-летний рязанец, который и столкнулся с «десяткой», после чего за руль пересела девушка. Они оба были пьяны.

Девушку задержали на десять суток. Водителю грозит срок лишения права водить машину до 1,5 лет или арест на 15 суток, а также два штрафа размером в 30 тысяч рублей каждый.


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