Новый вирус атаковал банкоматы в России

В России новый вирус атаковал банкоматы. Он позволяет злоумышленникам извлекать наличные в обход банковских счетов, пишет «
Вирус угрожает не средствам на счетах клиентов, а принадлежащим банку купюрам в кассетах диспенсера банкомата. По словам собеседников «Коммерсанта», вирус находится в оперативной памяти банкомата, не обладая формой файла. По этой причине его не могут засечь антивирусные программы.
Зараженный банкомат может реагировать реагирует на введение длинного кода на клавиатуре банковского устройства. При введении определенной комбинации он выдаст хакеру содержимое первой кассеты, в которой хранятся крупные купюры — тысячные или пятитысячные банкноты. По словам экспертов, у человека, который не знает код заранее, практически нет шансов ввести его случайно.
Специалисты пока не нашли простого и эффективного способа борьбы с новым вирусом. «При перезагрузке банкомата вирус, по идее, должен без следа удаляться из оперативной памяти, — отметил начальник управления информационной безопасности ОТП-банка Сергей Чернокозинский.— Однако он может прописывать себя в специальный раздел автозагрузки операционной системы и при каждом перезапуске компьютера „возрождаться“ вновь».
Банкам порекомендовали защитить внешний контур и банкоматную сети на время поиска «противоядия» от вируса.