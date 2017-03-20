Находящуюся в федеральном розыске женщину задержали в зале рязанского суда

Женщину, которая находилась в федеральном розыске, задержали в зале Рязанского районного суда. Об этом сообщила
Злоумышленницу задержали при досмотре посетителей на посту № 1 в здании суда. Документы женщины проверили и выяснили, что ее разыскивают за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
За данное преступление могут назначить штраф в размере от 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
Женщину передали сотрудникам отдела уголовного розыска.
Фото пресс-службы УФССП