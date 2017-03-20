На улице Нахимова на один день изменятся правила парковки. Об этом сообщили на
12 апреля нельзя будет парковаться вдоль ограждения и ворот школы №57. На месте установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».
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Фото: Администрация Рязани
На улице Нахимова на один день изменятся правила парковки. Об этом сообщили на
12 апреля нельзя будет парковаться вдоль ограждения и ворот школы №57. На месте установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».
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Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.