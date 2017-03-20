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20:02, 20 марта 2017 98
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На улице Нахимова на один день изменятся правила парковки

На улице Нахимова на один день изменятся правила парковки

Фото: Администрация Рязани

На улице Нахимова на один день изменятся правила парковки. Об этом сообщили на сайте годадминистрации.

12 апреля нельзя будет парковаться вдоль ограждения и ворот школы №57. На месте установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».


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