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12:46, 20 марта 2017 445
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На 30-м фестивале «Черный кот» выступят три победителя прошлых лет

На 30-м фестивале «Черный кот» выступят три победителя прошлых лет

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На 30-м межрегиональном фестивале «Черный кот» выступит три победителя прошлых лет. Об этом рассказали глава регионального минспорта Татьяна Пыжонкова и президент фестиваля Николай Плетнев на пресс-конференции, в понедельник, 20 марта. Речь идет о коллективах «Огни» из Шацка, «Стиль» из Санкт-Петербурга и «Дис-Танцы-Я» из Калуги.

30-й «Черный кот» пройдет с 24 по 26 марта в рязанском Дворце молодежи. Коллективы выступят в номинациях «Клубный танец», «Рок-н-ролл», «Слоу» и «Фристайл».

Плетнев подчеркнул, что в этом году много коллективов смогут побороться за гран-при. Всего ожидается 35 команд из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калуги, Тулы и других регионов.

В первый день, 24 марта, с 18:00 для рязанцев выступят лучшие коллективы детского фестиваля «Черный котенок». Второй день фестиваля начнется в 15:00 25 марта.

Победителя «Черного кота» зрители определят на гала-концерте, в воскресенье, 26 марта. Начало в 14:00.

Плетнев рассказал, что стоимость билетов на фестиваль не изменилась. «Понятно, что на финал очень трудно достать билеты. Чтобы почувствовать дух фестиваля, то лучше присутствовать на первых двух конкурсных днях», — отметил он.

Финал «Черного кота» можно будет посмотреть в реальном времени на телеканале «ТКР».

Татьяна Пыжонкова отметила, что несмотря на солидный возраст, «Черный кот» «не стареет», а, напротив, привлекает все больше любителей танцевального искусства.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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