«МегаФон» предложил рязанскому бизнесу эффективные способы снижения расходов на связь

«МегаФон» предложил предприятиям Рязанской области выгодные варианты корпоративного обслуживания с экономичными тарифами и удобной системой расчетов. Оператор разработал специальные приложения и услуги, помогающие сократить ненужные издержки.

Сократить расходы на связь поможет правильно выбранный тарифный план. Линейка « Корпоративный безлимит » гибко подстраивается под потребности бизнеса клиента в зависимости от интенсивности общения. На данном тарифе клиентам предоставляется безлимитная связь между абонентами МегаФона по всей России, определенный объем нетарифицируемых вызовов на другие номера, SMS-сообщений и интернет-трафика. Бесплатная услуга «Онлайн-конференция» позволяет провести презентацию или видео-совещание в HD качестве прямо с рабочего компьютера.

Еще один эффективный способ сокращения затрат персонала на услуги связи — подключение программы « Наши люди». Она дает возможность сотрудникам компаний и членам их семей пользоваться связью по более выгодным корпоративным тарифам, а также подключать тех работников, которым услуги мобильной связи не компенсируются.

Услуга «Анализатор счёта » поможет оптимизировать затраты на оплату корпоративной связи. С ее помощью клиент получает подробный отчет о совершенных своими сотрудниками звонках и их стоимости. Услуга работает бесплатно с любого компьютера, подключённого к интернету, и не требует специального программного обеспечения.

Подробнее об услугах для бизнеса можно узнать на сайте оператора

Всем своим корпоративным клиентам компания «МегаФон» предоставляет « Скидку за стаж » , которая возвращает от 20% от суммы счета.

Оценить возможности корпоративных тарифных планов и продуктов «МегаФона» можно благодаря услуге MNP — бесплатному переходу от одного оператора связи к другому, позволяющему сохранить номер телефона.

«МегаФон» предлагает клиентам удобные тарифные планы, надежную инфраструктуру, высокий уровень обслуживания и полезные сервисы для организации корпоративной связи. Индивидуальный подход к клиенту помогает выбрать оптимальное решение для его бизнеса, а также выстроить долгосрочные отношения, в которых каждый год сотрудничества будет приносить дополнительную скидку на услуги мобильной связи", — прокомментировал директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.