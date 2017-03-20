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16:35, 20 марта 2017 224

«МегаФон» предложил рязанскому бизнесу эффективные способы снижения расходов на связь

«МегаФон» предложил рязанскому бизнесу эффективные способы снижения расходов на связь

«МегаФон» предложил предприятиям Рязанской области выгодные варианты корпоративного обслуживания с экономичными тарифами и удобной системой расчетов. Оператор разработал специальные приложения и услуги, помогающие сократить ненужные издержки.

Сократить расходы на связь поможет правильно выбранный тарифный план. Линейка «Корпоративный безлимит» гибко подстраивается под потребности бизнеса клиента в зависимости от интенсивности общения. На данном тарифе клиентам предоставляется безлимитная связь между абонентами МегаФона по всей России, определенный объем нетарифицируемых вызовов на другие номера, SMS-сообщений и интернет-трафика. Бесплатная услуга «Онлайн-конференция» позволяет провести презентацию или видео-совещание в HD качестве прямо с рабочего компьютера.

Еще один эффективный способ сокращения затрат персонала на услуги связи — подключение программы «Наши люди». Она дает возможность сотрудникам компаний и членам их семей пользоваться связью по более выгодным корпоративным тарифам, а также подключать тех работников, которым услуги мобильной связи не компенсируются.

Услуга «Анализатор счёта» поможет оптимизировать затраты на оплату корпоративной связи. С ее помощью клиент получает подробный отчет о совершенных своими сотрудниками звонках и их стоимости. Услуга работает бесплатно с любого компьютера, подключённого к интернету, и не требует специального программного обеспечения.

Подробнее об услугах для бизнеса можно узнать на сайте оператора

Всем своим корпоративным клиентам компания «МегаФон» предоставляет «Скидку за стаж», которая возвращает от 20% от суммы счета.

Оценить возможности корпоративных тарифных планов и продуктов «МегаФона» можно благодаря услуге MNP — бесплатному переходу от одного оператора связи к другому, позволяющему сохранить номер телефона.

«МегаФон» предлагает клиентам удобные тарифные планы, надежную инфраструктуру, высокий уровень обслуживания и полезные сервисы для организации корпоративной связи. Индивидуальный подход к клиенту помогает выбрать оптимальное решение для его бизнеса, а также выстроить долгосрочные отношения, в которых каждый год сотрудничества будет приносить дополнительную скидку на услуги мобильной связи", — прокомментировал директор Рязанского регионального отделения компании «МегаФон» Сергей Медведев.

Подробнее об услугах для бизнеса можно узнать на сайте оператора.


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