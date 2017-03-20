Компания Sony представила новый бюджетный смартфон

Компания Sony Mobile Communications представила свой новый смартфон. Им стала модель под названием Xperia L1, она позиционируется производителем как «элегантный» смартфон с фирменным дизайном Sony и большим дисплеем по доступной цене, передает
Модель получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280×720 точек и чипсет MediaTek MT6737T, включающий четыре вычислительных ядра с частотой до 1,5 ГГц и графику Mali-T720MP2. Объем оперативной памяти равен 2 Гбайт, встроенной — 16 Гбайт. Есть слот для карт MicroSD.
Среди прочих особенностей Xperia L1 упоминаются камеры на 5 и 13 мегапикселей, два слота для SIM-карт, модуль Bluetooth 4.2 c поддержкой aptX, чип NFC, батарея на 2 620 мАч и порт USB Type-C.
Функционирует новинка под управлением Android 7.0 Nougat.