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15:49, 20 марта 2017 34
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Компания Sony представила новый бюджетный смартфон

Компания Sony представила новый бюджетный смартфон

Компания Sony Mobile Communications представила свой новый смартфон. Им стала модель под названием Xperia L1, она позиционируется производителем как «элегантный» смартфон с фирменным дизайном Sony и большим дисплеем по доступной цене, передает Life.

Модель получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280×720 точек и чипсет MediaTek MT6737T, включающий четыре вычислительных ядра с частотой до 1,5 ГГц и графику Mali-T720MP2. Объем оперативной памяти равен 2 Гбайт, встроенной — 16 Гбайт. Есть слот для карт MicroSD.

Среди прочих особенностей Xperia L1 упоминаются камеры на 5 и 13 мегапикселей, два слота для SIM-карт, модуль Bluetooth 4.2 c поддержкой aptX, чип NFC, батарея на 2 620 мАч и порт USB Type-C.

Функционирует новинка под управлением Android 7.0 Nougat.


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