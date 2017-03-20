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16:06, 20 марта 2017 405
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За выходные полиция изъяла у рязанцев более 120 литров спиртного. Видео

За выходные полиция изъяла у рязанцев более 120 литров спиртного. Видео

За выходные полиция изъяла у рязанцев более 120 литров спиртного. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Спасском районе пресекли пять фактов незаконного оборота алкоголя и изъяли более 120 литров спиртного, которое продавали незаконно.

Также нарушения обнаружили в магазине в Рязани на улице Весенней, а также в торговой палатке на улице Зубковой.

В Спасском районе в Перкине полицейские обнаружили незаконную продажу спиртного у местного 50-летнего жителя и изъяли у него 10 литров алкоголя.

В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 100 тысяч рублей.


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