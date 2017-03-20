За выходные полиция изъяла у рязанцев более 120 литров спиртного. Видео

За выходные полиция изъяла у рязанцев более 120 литров спиртного. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Спасском районе пресекли пять фактов незаконного оборота алкоголя и изъяли более 120 литров спиртного, которое продавали незаконно.
Также нарушения обнаружили в магазине в Рязани на улице Весенней, а также в торговой палатке на улице Зубковой.
В Спасском районе в Перкине полицейские обнаружили незаконную продажу спиртного у местного 50-летнего жителя и изъяли у него 10 литров алкоголя.
В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 100 тысяч рублей.