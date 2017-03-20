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9:30, 20 марта 2017 130
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Фильм «Красавица и чудовище» стал лидером российского проката

Фильм «Красавица и чудовище» стал лидером российского проката

Сказка «Красавица и чудовище» студии Disney стала лидером российского проката по итогам уик-энда, передает ТАСС.

Картина Билла Кондона собрала за первые выходные проката в России более 377 миллионов рублей. Фильм студии Disney также возглавил североамериканский прокат.

Напомним, что в России «Красавица и чудовище» получил возрастной рейтинг 16 плюс. Депутат Госдумы Виталий Милонов инициировал проверку фильма на предмет пропаганды гомосексуализма. В Минкультуры пропаганды не нашли, но решили присудить ему более строгий возрастной рейтинг.

По итогам уик-энда в России, вторую строчку бокс-офиса занял триллер «Сплит» с Джеймсом МакЭвоем. За первые дни проката он собрал 256,7 миллиона рублей. На третьей строчке оказался «Конг: остров черепа» (109 млн рублей).


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