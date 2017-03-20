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11:46, 20 марта 2017 307
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Бывшему начальнику чучковского миграционного пункта назначили крупный штраф за взятки

Бывшему начальнику чучковского миграционного пункта назначили крупный штраф за взятки

Бывшему начальнику миграционного пункта в Чучковском районе Любови Замешаевой назначили штраф размером в 600 тысяч рублей за взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Женщину признали виновной в совершении пяти преступлений. В период с марта по май 2016 года Замешаева неоднократно за взятки на общую сумму 55 тысяч рублей оформляла документы иностранным гражданам о приеме в гражданство России и выдаче разрешения на временное проживание в стране без обязательного личного участия заявителей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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