Британские власти обвинили двух россиян в мошенничестве

Британские власти предъявили двум россиянам обвинения в мошенничестве и в отмывании денег. 37-летний Вугар Моллачиев и 48-летний Абдурхаман Базаев были задержаны, передает «
«Следователи, расследующие отмывание денег, добытых незаконным путем с помощью вредоносных компьютерных программ в Соединенном Королевстве, предъявили обвинения двум мужчинам. Российским гражданам 37-летнему Вугару Моллачиеву и 48-летнему Абдурхаману Базаеву, проживающим по адресу Berkeley Gardens, 21, предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества через предоставление умышленно ложных сведений и в отмывании денег», — сообщила полиция Лондона.
Россиян задержали в пятницу, 17 марта. После задержания полицейские изъяли несколько компьютеров, которые подвергнутся экспертно-криминалистическому анализу.