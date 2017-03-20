Актер театра Романа Виктюка представит в Рязани моноспектакль

26 марта в Рязанском областном музыкальном театре выступит ведущий актер театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин. Артист представит зрителям свой моноспектакль «Скорпи-Он», в который вошли три произведения — «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, «Моби Дик» Германа Меллвила и «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака.
Как пояснил сам Дмитрий Бозин, «три автора сойдутся вместе, чтобы рассказать вам одну мощную историю о мужчине и его цели, о том как мы фанатично преданны своему разбитому сердцу и чему-то, чего мы не знаем, но очень хотим верить».
Справка
Заслуженный артист России Дмитрий Бозин родился в 1972 году в городе Фрунзе. В 1990 году поступил в ГИТИС на курс при театре имени Моссовета под художественным руководством Павла Хомского. С 1995 года — ведущий актер театра Романа Виктюка. Известен по ролям в спектаклях «Рогатка», «Служанки», «Мастер и Маргарита», «Саломея», «Король Арлекин», «Маскарад Маркиза де Сада», «Федра» и других. Снимался в фильмах: «Ростов-папа», «Бедная Настя», «Веревка из песка», «Грехи отцов», «Гамлет XXI века».