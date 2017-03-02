В Рязани ищут пропавших воспитанниц Владимирского социально-реабилитационного центра

В Рязани ищут двух пропавших воспитанниц Владимирского социально-реабилитационного центра. Информацию опубликовали на сайте владимирского УМВД.
5-летняя Миранда Бурлуцкая и 13-летняя Диана Бурлуцкая пропали в понедельник, 27 февраля.
Предположительно, девочек увезли на неустановленной машине. Они могут находится на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской областей.
Тех, кто обнаружит детей или узнает что-то о их местонахождении, просят звонить по телефону 8