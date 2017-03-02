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15:31, 2 марта 2017 518
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В Рязани ищут пропавших воспитанниц Владимирского социально-реабилитационного центра

В Рязани ищут пропавших воспитанниц Владимирского социально-реабилитационного центра

В Рязани ищут двух пропавших воспитанниц Владимирского социально-реабилитационного центра. Информацию опубликовали на сайте владимирского УМВД.

5-летняя Миранда Бурлуцкая и 13-летняя Диана Бурлуцкая пропали в понедельник, 27 февраля.

Предположительно, девочек увезли на неустановленной машине. Они могут находится на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской областей.

Тех, кто обнаружит детей или узнает что-то о их местонахождении, просят звонить по телефону 8 +7 (904) 650-06-88 или 8 (4922)32-64-05.


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