В Волгограде врач помог поймать развращавших 12-летнюю дочь родителей

В Волгограде гинеколог, к которому на прием пришла 12-летняя девочка с мамой, обнаружил, что ребенок ведет половую жизнь уже около года. Доктор передал данную информацию следователям, передает
Полицейские задержали родителей. Девочку поместили в реабилитационный центр.
Как рассказала Life бабушка пострадавшей девочки, внучка с рождения воспитывается в доме, где отец злоупотребляет алкоголем и держит в страхе всю семью. Пожилая женщина добавила, что несколько месяцев назад родители решили укладывать девочку на ночь в свою кровать.
Сейчас следователи выясняют, в какой мере мать и отец принимали участие в растлении.