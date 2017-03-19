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18:06, 19 марта 2017 164
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В Волгограде врач помог поймать развращавших 12-летнюю дочь родителей

В Волгограде врач помог поймать развращавших 12-летнюю дочь родителей

В Волгограде гинеколог, к которому на прием пришла 12-летняя девочка с мамой, обнаружил, что ребенок ведет половую жизнь уже около года. Доктор передал данную информацию следователям, передает Life.

Полицейские задержали родителей. Девочку поместили в реабилитационный центр.

Как рассказала Life бабушка пострадавшей девочки, внучка с рождения воспитывается в доме, где отец злоупотребляет алкоголем и держит в страхе всю семью. Пожилая женщина добавила, что несколько месяцев назад родители решили укладывать девочку на ночь в свою кровать.

Сейчас следователи выясняют, в какой мере мать и отец принимали участие в растлении.


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