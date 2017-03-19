В Мозамбике футболист погиб из-за нападения пятиметрового крокодила

Девятнадцатилетний уроженец Мозамбика Эстевао Альберто Жино, выступавший за любительский футбольный клуб «Атлетико Минейро де Тет», погиб из-за нападения крокодила. Несчастный случай произошел на берегу реки, сообщает
«Крокодил внезапно выскочил из водоема, схватил его за бок и утащил. Двое друзей Альберто испугались, они слышали крики, но ничего не смогли сделать. Им показалось, что крокодил был пять метров в длину», — сказал тренер команды Эди Карвало.
На официальной странице клуба в сети
«Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата и друга, нашего сына и неизменного центрального защитника. Команда приносит искренние соболезнования родственникам Альберто. Это невосполнимая утрата», — написали в сообщении.