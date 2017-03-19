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19:30, 19 марта 2017 202
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В Мозамбике футболист погиб из-за нападения пятиметрового крокодила

В Мозамбике футболист погиб из-за нападения пятиметрового крокодила

Девятнадцатилетний уроженец Мозамбика Эстевао Альберто Жино, выступавший за любительский футбольный клуб «Атлетико Минейро де Тет», погиб из-за нападения крокодила. Несчастный случай произошел на берегу реки, сообщает SportingNews.

«Крокодил внезапно выскочил из водоема, схватил его за бок и утащил. Двое друзей Альберто испугались, они слышали крики, но ничего не смогли сделать. Им показалось, что крокодил был пять метров в длину», — сказал тренер команды Эди Карвало.

На официальной странице клуба в сети Facebook опубликовали пост с соболезнованиями семье погибшего.

«Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата и друга, нашего сына и неизменного центрального защитника. Команда приносит искренние соболезнования родственникам Альберто. Это невосполнимая утрата», — написали в сообщении.


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