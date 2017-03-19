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21:02, 19 марта 2017 287
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В Индии фермер у железнодорожной компании отсудил поезд за долги

В Индии фермер у железнодорожной компании отсудил поезд за долги

Фермер из Индии отсудил у железнодорожной компании 20-вагонный пассажирский поезд в качестве компенсации за долги. Indian Railways приобрела у фермера землю для строительства ветки, но не выплатила обещанные 10 миллионов рупий, сообщает NDTV.

Мужчина подал на управление железных дорог в суд и выиграл дело. Компания заявила, что у нихнет таких денег, после чего фермеру выдали постановление о присвоении права на пользование поездом.

Фермер и его адвокат отправились на железнодорожную станцию и вручили решение суда машинисту.

Суд разрешил компании использовать состав в течение нескольких дней, после чего поезд могут выставить на аукцион в случает истечения срока выплаты долга.


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