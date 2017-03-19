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9:42, 19 марта 2017 655
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Родивших студенток предложили переводить на бесплатное обучение

Родивших студенток предложили переводить на бесплатное обучение

Фото: Pixabay.com

Родивших студенток предложили переводить на бесплатное обучение. Такое предложение выдвинуло Министерство образования России, передает «РИА Новости».

Отмечается, что при этом у студентки не должно быть академической задолженности и долгов по оплате обучения.

Министерство подготовило проект и вынесло его на общественное и экспертное обсуждение.

На данный момент в приоритете для перевода на бюджетные места находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и студенты, которые во время обучения лишились одного или обоих родителей.


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