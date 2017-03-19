Родивших студенток предложили переводить на бесплатное обучение. Такое предложение выдвинуло Министерство образования России, передает «
Отмечается, что при этом у студентки не должно быть академической задолженности и долгов по оплате обучения.
Министерство подготовило проект и вынесло его на общественное и экспертное обсуждение.
На данный момент в приоритете для перевода на бюджетные места находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и студенты, которые во время обучения лишились одного или обоих родителей.