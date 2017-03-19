Один из родоначальников рок-н-ролла Чак Берри скончался в возрасте 90 лет

Музыкант Чак Берри скончался в возрасте 90 лет. Мужчина умер в субботу, 18 марта, передает «
По данным местных СМИ, Берри находился дома и перестал реагировать на происходящее. Прибывшей полиции не удалось спасти музыканта, несмотря на оказанную первую помощь. Стражи порядка подтвердили, что скончавшийся мужчина — Чак Берри.
Его семья попросила право на приватность в период траура.
Творческий путь Чака Берри начался в мае 1955 года, когда он записал сингл Maybellene. Его песни исполняют многие рок-группы.
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