Минкультуры предложило запретить циркам держать зверей в клетках

Минкультуры России предложило запретить циркам держать зверей в клетках и в цепях. Предположили, что такие меры повысят комфорт содержания зверей, передает
Отдельные места для диких животных предлагают использовать как «мини-зоопарк».
«Старая концепция предусматривает абсолютную монополию Росгосцирка, все остальные цирки должны были влиться в него. Так, например, директор и худрук Большого Московского цирка братьев Запашных перейдут в подчинение Росгосцирка. Это неэффективно. Мы предлагаем значительную часть полномочий вместе с финансированием передать тем циркам, которые этого хотят и имеют материальную базу, как Большой Московский цирк или другие крупные цирки России», — заявил председатель Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло.
Также по мнению эксперта, Росгосцирк должен взять на себя организацию международных гастролей и представлять интересы циркового сообщества на уровне государства. Помимо этого, арены могут освободить от налога на недвижимость и земли в целях улучшения условий содержания животных и уменьшения цен на билеты.
Предложили создать фонд циркового искусства по аналогии с Фондом кино. Циркам могут также разрешить создавать собственные школы для подготовки кадров. Им будут давать деньги из бюджета.
Все предложения Общественного совета будут направлены в Минкультуры.