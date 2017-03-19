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16:52, 19 марта 2017 88
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Минкультуры предложило запретить циркам держать зверей в клетках

Минкультуры предложило запретить циркам держать зверей в клетках

Минкультуры России предложило запретить циркам держать зверей в клетках и в цепях. Предположили, что такие меры повысят комфорт содержания зверей, передает RT.

Отдельные места для диких животных предлагают использовать как «мини-зоопарк».

«Старая концепция предусматривает абсолютную монополию Росгосцирка, все остальные цирки должны были влиться в него. Так, например, директор и худрук Большого Московского цирка братьев Запашных перейдут в подчинение Росгосцирка. Это неэффективно. Мы предлагаем значительную часть полномочий вместе с финансированием передать тем циркам, которые этого хотят и имеют материальную базу, как Большой Московский цирк или другие крупные цирки России», — заявил председатель Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло.

Также по мнению эксперта, Росгосцирк должен взять на себя организацию международных гастролей и представлять интересы циркового сообщества на уровне государства. Помимо этого, арены могут освободить от налога на недвижимость и земли в целях улучшения условий содержания животных и уменьшения цен на билеты.

Предложили создать фонд циркового искусства по аналогии с Фондом кино. Циркам могут также разрешить создавать собственные школы для подготовки кадров. Им будут давать деньги из бюджета.

Все предложения Общественного совета будут направлены в Минкультуры.


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