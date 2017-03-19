МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды. Об этом сообщила
Утром и в первой половине дня в воскресенье, 19 марта, местами ожидается отложение мокрого снега.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды. Об этом сообщила
Утром и в первой половине дня в воскресенье, 19 марта, местами ожидается отложение мокрого снега.
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Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.