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8:26, 19 марта 2017 760
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МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Утром и в первой половине дня в воскресенье, 19 марта, местами ожидается отложение мокрого снега.


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