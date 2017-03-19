Любимов пожелал работникам торговли и ЖКХ региона успехов

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ. Об этом сообщает
Врио главы региона подчеркнул, что от их «добросовестной, ответственной и профессиональной» работы зависит комфорт в домах жителей рязанцев, благоустройство населенных пунктов, социальное самочувствие общества в целом.
Любимов пообещал, что в сфере ЖКХ предстоит проделать большую работу, в которой помогут рязанцы.
«Уверен, что хороший кадровый потенциал, современные технологии, которые активно внедряются в отрасли, позволят успешно реализовать важнейшие государственные программы, в числе которых капитальный ремонт многоквартирных домов, обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, надежное тепло-, водо- и энергоснабжение жилищного фонда и организаций социальной сферы», — отметил он.
По словам врио губернатора, на продвижение рязанской продукции и продажу товаров местным жителям значительно влияет работа предприятий торговли региона. Также, активно развивается и сфера бытового обслуживания населения, работники которой стараются учесть все потребности и пожелания людей.
«Уверен, что благодаря большому опыту, стремлению к постоянному совершенствованию профессионального мастерства, предприимчивости вы сможете выполнить все поставленные задачи и в дальнейшем эффективно работать на благо Рязанской области, чтобы сделать жизнь в регионе удобнее и комфортнее. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в осуществлении намеченных планов», — заключил Любимов.