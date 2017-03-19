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20:33, 19 марта 2017 1 297
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Глава Роспотребнадзора рассказала о приходе опасного вируса гриппа В

Глава Роспотребнадзора рассказала о приходе опасного вируса гриппа В

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о приходе опасного вируса гриппа В. Вируспридет на смену сезонному H3N2, передает RT.

«Несмотря на то, что эпидемиологический сезон заканчивается, Роспотребнадзор призывает россиян не расслабляться, так как за сезонным вирусом H3N2 идёт более опасный вирус гриппа B», — заявила Попова в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

По ее словам, вирус может вызвать тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что при первых же симптомах нужно сразу обратиться к врачу.


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