В России начали выпускать обновленную «Шкоду Октавиа»

В России начали выпускать обновленную Skoda Octavia. Об этом сообщает
Производство новой версии Skoda запустили в Нижнем Новгороде.
«Модель Octavia — сердце нашего бренда. Этот автомобиль стал основой бизнеса марки и позволил построить надежный фундамент для наших достижений, — заявил руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка. — Octavia завоевала высокую лояльность и доверие среди россиян и сегодня остается одной из самых востребованных моделей Skoda в России. С выводом на рынок новой Octavia мы намерены укрепить свой успех, и старт локального производства — первый шаг в рамках этой стратегии».
На нижегородские завод поступают детали и компоненты будущей модели. На месте они проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. На заводе также устанавливают двигатель, коробку передач, вклеивают стекла, монтируют сиденья и закрепляют логотипы.
В России будут продавать автомобили с тремя бензиновыми двигателями: 1,6 л (110 л.с., идет в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатой АКП), 1,4 л с наддувом (150 л.с.) и 1,8 с наддувом (180 л.с.). Последние две версии доступны с механикой или роботизированной коробкой DSG. Кроме того, Octavia в кузове лифтбек будет продаваться даже с полным приводом.