В Петербурге женщина бросила на улице коляску с пятимесячной внучкой

В Санкт-Петербурге женщина бросила на улице коляску с пятимесячной внучкой. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает «
Полицейские заметили коляску с младенцем на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе в среду. 15 марта. На следующий день они нашли мать и бабушку ребенка.
Как оказалось, мать оставила ребенка бабушке, сообщив, что не планирует его содержать.
«40-летняя гражданка вывезла коляску со своей внучкой и оставила по указанному адресу, рассчитывая на то, что девочку обнаружат и сдадут в детский дом», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России (оставление в опасности). С подозреваемой взяли подписку о невыезде.