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15:01, 18 марта 2017 95
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В Петербурге женщина бросила на улице коляску с пятимесячной внучкой

В Петербурге женщина бросила на улице коляску с пятимесячной внучкой

Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге женщина бросила на улице коляску с пятимесячной внучкой. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает «Интерфакс».

Полицейские заметили коляску с младенцем на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе в среду. 15 марта. На следующий день они нашли мать и бабушку ребенка.

Как оказалось, мать оставила ребенка бабушке, сообщив, что не планирует его содержать.

«40-летняя гражданка вывезла коляску со своей внучкой и оставила по указанному адресу, рассчитывая на то, что девочку обнаружат и сдадут в детский дом», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России (оставление в опасности). С подозреваемой взяли подписку о невыезде.


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