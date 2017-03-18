В Петербурге загорелся склад на нефтебазе. Видео

В Санкт-Петербурге загорелся склад на нефтебазе. Об этом сообщает «
Сообщение о возгорании поступило в субботу, 18 марта, в 8:50. К моменту прибытия пожарных огонь уже сильно распространился. В 9:00 пожару присвоили второй номер сложности, а в 9:25 — четвертый (из пяти рангов сложности пожаров).
Огнем была охвачена площадь в тысячу квадратных метров.
«В 09.55 распространение огня удалось остановить, пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в городском ГУ МЧС.
На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. К ликвидации пожара привлекли 165 человек и 35 единиц техники.