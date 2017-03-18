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11:38, 18 марта 2017 169
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В Петербурге загорелся склад на нефтебазе. Видео

В Петербурге загорелся склад на нефтебазе. Видео

Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге загорелся склад на нефтебазе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сообщение о возгорании поступило в субботу, 18 марта, в 8:50. К моменту прибытия пожарных огонь уже сильно распространился. В 9:00 пожару присвоили второй номер сложности, а в 9:25 — четвертый (из пяти рангов сложности пожаров).

Огнем была охвачена площадь в тысячу квадратных метров.

«В 09.55 распространение огня удалось остановить, пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в городском ГУ МЧС.

На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. К ликвидации пожара привлекли 165 человек и 35 единиц техники.


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