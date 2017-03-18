Топовый iPhone 7 подешевел в России на 35%. Об этом сообщает
Цена на самую дорогостоящую модификацию iPhone 7 с 256 гигабайтами опустилась до 50 тысяч рублей. Первоначально она составляла 74 990 рублей.
При этом в официальном интернет-магазине Apple «семерка» стоит 68 990 рублей. Отмечается, что это связано с укреплением курса рубля.
В 2017 году уже подешевели флагманы других производителей. Так, продавцы снизили цены на корейский Samsung Galaxy S7 и китайский Xiaomi Mi5.
Ранее сообщалось, что Apple